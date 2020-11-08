До конца 2020 года электронный консультационный сервис появится в 55 больницах и поликлиниках.

Жители региона, зарегистрированные на госуслугах при наличии страхового полиса, оформленного во Владимирской области, смогут воспользоваться телемедициной. Об этом сообщили в обладминистрации.До конца 2020 года электронный консультационный сервис появится в 55 больницах и поликлиниках. На первых порах его проведут в следующих учреждениях: областная детская клиническая больница; Владимирская детская городская поликлиника №1, поликлиника №2 областного центра, клиническая больница №5 города Владимира, больница №7 во Владимире, Ковровская многопрофильная городская больница №1, Ковровская районная больница, Муромская городская больница №2, детская больница в Муроме, Гусь-Хрустальная городская больница, детская городская больница города Гусь-Хрустальный, Золотковская районная больница и Вязниковская районная больница.Чтобы получить услугу потребуется перейти по .Отметим, что врач не поставит диагноз и не назначит лечение. Задача – выслушать, записать к специалисту, направить в больницу на обследование, вызвать скорую помощь или проверить как пациент выполняет рекомендации доктора.«Бесплатные дистанционные консультации помогут сделать медпомощь доступнее», - сообщили в пресс-службе областной администрации.