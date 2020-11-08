За сутки из численность составила 113 человек.

За сутки в 33-ем регионе диагноз Covid-19 поставили ещё 113 жителям области, сообщает портал стопкоронавирус.рф.Из них - 20 во Владимире, 14 в Муромском, 13 в Гусь-Хрустальном, 9 в Ковровском, 8 в Александровском, 8 в Гороховецком, 8 в Гороховецком, 7 в Вязниковском, 7 в Вязниковском, 7 в Петушинском, 5 в Кольчугинском, 4 в Суздальском, 4 в Камешковском, 3 в Собинском, 3 в Юрьев-Польском, 3 в Селивановском районах, 2 в г. Радужный, 2 в Меленковском, 1 в Судогодском районах.Отмечается, чтЗа минувшие сутки никто не умер. Выздоровели и выписаны - 96 человек. За период первой и второй волн пандемии в области положительный диагноз поставлен 10457 пациентам. Из них - 277 умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Всего за 2020 год побороли болезнь 7702 владимирца.