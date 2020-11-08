8 ноября - День пианиста.
8 ноября - День пианиста.
- Я тесно связан с этим "деревянным ящиком"- шутит Сергей Васильев- он для меня, как живой. И знакомит со своими домашними инструментами- чешским Фибихом 70-х г и немецким Хупфером 1912 -го . Антикварный инструмент в стиле модерн ждет реставрации, но и спустя сто лет восхищает уникальным звучанием.
Конечно, квартира - не концертный зал, где можно сыграть в полную силу. Но не все соседи бьют в батареи.
Сергей Васильев, пианист-концертмейстер:
- Иногда будильник не звонит, а музыка. Меня будят сверху, соседи любят фразы - мы готовы даже вам доплачивать.
Звук на инструменте -
потребность души музыканта, он всегда покажет, кто ты есть. Это наставление своих учителей
Сергей никогда не забывает.
Играть каждый
день - смиренно, пунктуально, без жалости к себе -
для пианиста норма.
И как пример - любимый Рахманинов, который
ежедневно
проводил по 4 часа за роялем.
- Перед тем ка человек полюбит это дело, он должен чем то восхититься , загореться- вот хочу. Любовь как аппетит - говорит Сергей- приходит во время. Чтобы полюбить или понимать классическую музыку, надо
ходить на
концерты . Только там можно почувствовать магию звуков.
Даже с точки зрения нейробиологии пианисты обладают уникальным мышлением, которое отличает их от
других музыкантов.
Пианист- это артист,как певец, актер , даже как клоун, человек выходящий к публике, просто он сидит боком, работает больше чем-то внутренним , он публику цепляет, поражает.
Вдохновляют Сергея
примеры великих, и не только музыкантов.
Их методы и подходы к делу
он применяет и в своем творчестве.
Фонвизин, Репин, Свиридов... И,
конечно, в этом списке современники
Владимир Горовиц, Ланг Ланг,
а также норвежец Леиф Ове Андснес. Мечтает сыграть Фантазию до-мажор "Скиталец" Шуберта. А из самый последних пристрастий - музыка Эдварда Грига.
- Это и я могу...а что сыграть то... "Мурку"!
"Мурку" сыграли с улыбкой и для нас. Но в многодетной семье Васильевых , конечно,
говорят на другом музыкальном языке. Супруга Алина - бывшая однокурсница Сергея, сегодня - солистка Центра классической музыки. Учится играть и петь и шестилетняя Любаша.
...Но дождик мне не страшен , его люблю я даже, когда есть зонтик, открыты все пути.
" Пропускать музыку через себя. Пленять, очаровывать слушателя, не выходить из его головы. Быть
с ним единым целым.
А еще нести хороший вкус . "- И вопрос - в чем же смысл становиться классическим пианистом -после
такого ответа сразу отпадает . А еще
удовольствие творить руками . И не только за
роялем, но и на кухне. Например , сегодня - жареная картошка по особому
рецепту со студенческих времен. Говорят, она тоже заслуживает аплодисментов.
Татьяна Воронцова . Семен Карпов . Вести- Владимир.