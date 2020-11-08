8 ноября - День пианиста.

8 ноября - День пианиста.- Я тесно связан с этим "деревянным ящиком"- шутит Сергей Васильев- он для меня, как живой. И знакомит со своими домашними инструментами- чешским Фибихом 70-х г и немецким Хупфером 1912 -го . Антикварный инструмент в стиле модерн ждет реставрации, но и спустя сто лет восхищает уникальным звучанием.Конечно, квартира - не концертный зал, где можно сыграть в полную силу. Но не все соседи бьют в батареи.Сергей Васильев, пианист-концертмейстер:- Иногда будильник не звонит, а музыка. Меня будят сверху, соседи любят фразы - мы готовы даже вам доплачивать.Звук на инструменте -потребность души музыканта, он всегда покажет, кто ты есть. Это наставление своих учителейСергей никогда не забывает.Играть каждыйдень - смиренно, пунктуально, без жалости к себе -для пианиста норма.И как пример - любимый Рахманинов, которыйежедневнопроводил по 4 часа за роялем.- Перед тем ка человек полюбит это дело, он должен чем то восхититься , загореться- вот хочу. Любовь как аппетит - говорит Сергей- приходит во время. Чтобы полюбить или понимать классическую музыку, надоходить наконцерты . Только там можно почувствовать магию звуков.Даже с точки зрения нейробиологии пианисты обладают уникальным мышлением, которое отличает их отдругих музыкантов.Пианист- это артист,как певец, актер , даже как клоун, человек выходящий к публике, просто он сидит боком, работает больше чем-то внутренним , он публику цепляет, поражает.Вдохновляют Сергеяпримеры великих, и не только музыкантов.Их методы и подходы к делуон применяет и в своем творчестве.Фонвизин, Репин, Свиридов... И,конечно, в этом списке современникиВладимир Горовиц, Ланг Ланг,а также норвежец Леиф Ове Андснес. Мечтает сыграть Фантазию до-мажор "Скиталец" Шуберта. А из самый последних пристрастий - музыка Эдварда Грига.- Это и я могу...а что сыграть то... "Мурку"!"Мурку" сыграли с улыбкой и для нас. Но в многодетной семье Васильевых , конечно,говорят на другом музыкальном языке. Супруга Алина - бывшая однокурсница Сергея, сегодня - солистка Центра классической музыки. Учится играть и петь и шестилетняя Любаша....Но дождик мне не страшен , его люблю я даже, когда есть зонтик, открыты все пути." Пропускать музыку через себя. Пленять, очаровывать слушателя, не выходить из его головы. Бытьс ним единым целым.А еще нести хороший вкус . "- И вопрос - в чем же смысл становиться классическим пианистом -послетакого ответа сразу отпадает . А ещеудовольствие творить руками . И не только зароялем, но и на кухне. Например , сегодня - жареная картошка по особомурецепту со студенческих времен. Говорят, она тоже заслуживает аплодисментов.Татьяна Воронцова . Семен Карпов . Вести- Владимир.