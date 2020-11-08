На весь день - с утра до вечера.

На весь день - с утра до вечера.Синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь. Максимум осадков польется в около полудня.Если повезет, что солнце иногда будет выглядывать в просветы туч.Зато весь день будет не по0ноябрьски тепло. От плюс 7 до 9 градусов.Ветер тоже будет вполне комфортным. Начиная от 6 и до 13 метров в секунду. Но самый сильный ветер будет дуть только с утра. а потом постепенно начнет стихать.После обеда можно будет надеть сапоги, взять зонтики и немного прогуляться.