Круглый стол состоялся на базе местного отделения ОНФ.

В региональном отделении ОНФ обсудили вопрос нехватки парковок у больниц и поликлиник областного центра. На заседание пригласили врачей, представителей депздрава, ГИБДД. За пример взяли горбольницы №2 и №5. По утрам, из-за отсутствия стоянок, приезжающие вынуждены бросать свои транспортные средства на газонах.Из-за пожарной и антитеррористической безопасности на территорию больниц разрешено пускать только такси, служебные авто и транспорт экстренных служб.«Некоторые учреждения построены ещё в 19 веке. В те времена никто не задумывался о парковочных местах. Нам нужно вместе искать выходы из сложившейся ситуации», - пояснил замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Александр Жестков.Среди возможных вариантов решения проблемы – разработка комплексной схемы дорожного движения. Этим сейчас занимаются проектанты по заказу горадминистрации. Чтобы изменить ситуацию необходимо вносить предложения по организации парковок уже сейчас.Ещё один способ решения парковочного коллапса у городских больниц - государственно-частное партнерство. В некоторых регионах страны есть положительные примеры такого взаимодействия.В результате решено обследовать прибольничные территории, изучить возможность благоустройства их под парковки и предложить разработать спецпрограмму по оборудованию стоянок.