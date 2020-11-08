Еще одним частным музеем, похоже, стало больше. Жительница Владимира Ульяна Кашина увлеклась военными артефактами.

Еще одним частным музеем, похоже, стало больше. Жительница Владимира Ульяна Кашина увлеклась военными артефактами.Первыми экспонатами ее домашней экспозиции стали фляжка, снаряды, монеты и патроны. Последние пришлосьдажеспециально продырявить, чтобы хранить дома. Есть и ценный экспонат- немецкая каска.- Каска, это подарок от моего близкого человека, который живет на севере . Я очень просила. Это была его каска, но я выпросила. У меня есть много друзей в закрытых военных городах . Я приезжаю к ним в гости. У некоторых есть огромные домашние коллекции. У них иногда берут даже местные северные музеи. Мне всегда что-то дарят и несколько раз я даже сама ездила с ними что-то копать. Можно просто где-то идти. Мы как-то шли в гаражах, а там мина такая же, но только большая. Приехали саперы, куча народу, а она оказалась пустая.