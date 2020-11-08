Они появятся в Петушинском районе, Александрове и Муроме

В 2021 году во Владимирской области появится ещё несколько модельных библиотек. Их создадут на базе межпоселенческой централизованной библиотечной системы Петушинского района, библиотеки семейного чтения №2 в Александрове и библиотеки-филиала №5 в Муроме. На эти цели из федерального бюджета выделят 20 млн рублей.«Библиотеки остаются очень востребованными. Новые модельные библиотеки – это настоящие культурно-образовательные центры. Это площадки, где созданы все условия для саморазвития и личностного роста посетителей, для интересного и полезного времяпрепровождения, для творчества, общения и получения знаний. Причём, для читателей и посетителей практически любого возраста», – подчёркивает директор департамента культуры Алиса Бирюкова.Напомним, что модельные библиотеки в регионе начали создавать с 2016 года. С тех пор в регионе модернизируют в среднем по три учреждения в год.