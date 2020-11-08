В городе Костерёво Петушинского района открылся благотворительный "Вещевой центр".

В городе Костерёво Петушинского района открылся благотворительный "Вещевой центр".Теперь все, кому нужна бесплатная одежда, могут прийти в бывший Дом быта и пополнить свой гардероб. Здесь чистота и порядок: одежда не только рассортирована, а аккуратно разложена по полкам и развешана на вешалках; кроме того, есть примерочная с зеркалом и детский уголок, где малыши могут поиграть, пока мама выбирает наряды, сообщает портал .Новый вещевой центр — это проект «Регионального добровольческого общества», который одержал победу в специальном конкурсе Фонда президентских грантов. На средства гранта — это почти полмиллиона рублей — добровольцы привели в порядок помещение, выделенное для вещевого центра местной администрацией.Выездные раздачи, по словам волонтеров, очень популярны у многодетных семей. Собрали одежду и для работников «Дома северной собаки», который тоже находится в Петушинском районе.Добровольцы отмечают, что предметов женской одежды много, а вот мужской, особенно подростковой, не хватает. Здесь ждут тех, кто может пожертвовать свои вещи, только прежде, чем привезти, их необходимо постирать.Кстати, костерёвские добровольцы готовы делать выездную раздачу вещей не только в Петушинском, но и в других районах Владимирской области. Узнать актуальный график работы Центра, а также присоединиться к проекту, можно на его странице