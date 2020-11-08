В городе Костерёво Петушинского района открылся благотворительный "Вещевой центр".
В городе Костерёво Петушинского района открылся благотворительный "Вещевой центр".
Теперь все, кому нужна бесплатная одежда, могут прийти в бывший Дом быта и пополнить свой гардероб. Здесь чистота и порядок: одежда не только рассортирована, а аккуратно разложена по полкам и развешана на вешалках; кроме того, есть примерочная с зеркалом и детский уголок, где малыши могут поиграть, пока мама выбирает наряды, сообщает портал .
Новый вещевой центр — это проект «Регионального добровольческого общества», который одержал победу в специальном конкурсе Фонда президентских грантов. На средства гранта — это почти полмиллиона рублей — добровольцы привели в порядок помещение, выделенное для вещевого центра местной администрацией.
Выездные раздачи, по словам волонтеров, очень популярны у многодетных семей. Собрали одежду и для работников «Дома северной собаки», который тоже находится в Петушинском районе.
Добровольцы отмечают, что предметов женской одежды много, а вот мужской, особенно подростковой, не хватает. Здесь ждут тех, кто может пожертвовать свои вещи, только прежде, чем привезти, их необходимо постирать.
Кстати, костерёвские добровольцы готовы делать выездную раздачу вещей не только в Петушинском, но и в других районах Владимирской области. Узнать актуальный график работы Центра, а также присоединиться к проекту, можно на его странице