За 10 месяцев 2020 года сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области провели 450 контрольно-надзорных мероприятий, проконтролированная площадь земель сельхозназначения составила более 25,4 тыс.га.

За 10 месяцев 2020 года сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области провели 450 контрольно-надзорных мероприятий, проконтролированная площадь земель сельхозназначения составила более 25,4 тыс.га.Выявлено 596 правонарушений, а общая сумма административных штрафов составила 14290 тыс. рублей. На основании предписаний вовлечено в сельхозпроизводство 1282,89 га ранее неиспользуемых земель (с 2008 года – более 14,6 тыс. га), сообщила пресс-служба Россельхознадзора.Основные нарушения земельного законодательства – когда собственники и арендаторы не защищают земли сельхозназначения от зарастания сорняками и древесно-кустарниковой растительностью. За 10 месяцев выявлено 254 нарушения (43%) на площади более 22,5 тыс.га. Более 25% выявленных правонарушений – невыполнение правообладателями земельных участков выданных предписаний, 25% правонарушений - неуплата в срок административных штрафов.За указанный период на землях сельхозназначения выявлено 37 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (ТКО), на площади 3,6 га. Согласно предписаниям 16 свалок, на площади 1,56 га, убраны.2019-2020годах судами вынесено пять решений об изъятии у нерадивых собственников неиспользуемых земельных участков общей площадью 203,43 га, отметил надзорный орган.