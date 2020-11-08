Во Владимирской области за сутки на 8 ноября подтверждено 113 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки на 8 ноября лабораторно подтверждено 113 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
20 случаев во Владимире,
14 - в округе Муром,
13 - в Гусь-Хрустальном районе,
9 - в Ковровском
районе
,
8 - в Александровском
районе
,
8 - в Гороховецком
районе
,
7 - в Вязниковском
районе
,
7 - в Петушинском
районе
,
5 - в Кольчугинском
районе
,
4 - в Суздальском
районе
,
4 - в Камешковском
районе
,
3 - в Собинском
районе
,
3 - в Юрьев-Польском
районе
,
3 - в Селивановском
районе
,
2 - в городе Радужный,
2 - в Меленковском
районе
,
1 - в Судогодском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 457 случаев заболевания.
1902 случая во Владимире,
1509 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
1197 - в о. Муром,
857 - в Петушинском
районе
,
868 - в Ковровском
районе
,
784 - в Александровском
районе
,
512 - в Вязниковском
районе
,
436 - в Собинском
районе
,
442 - в Юрьев-Польском
районе
,
346 - в Кольчугинском
районе
,
260 - в Суздальском
районе
,
254 - в Меленковском
районе
,
234 - в Селивановском
районе
,
222 - в Гороховецком
районе
,
196 - в Судогодском
районе
,
168 - в Камешковском
районе
,
159 - в Киржачском
районе
,
111 - в г. Радужном.