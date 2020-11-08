113 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 10 457 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (20 новых пациентов за сутки). На втором месте Муром (14 новых

113 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 10 457 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (20 новых пациентов за сутки). На втором месте Муром (14 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (13 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 1 902 случая Гусь-Хрустальный –