Во Владимирской области за сутки на 8 ноября подтверждено 113 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки на 8 ноября лабораторно подтверждено 113 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.20 случаев во Владимире,14 - в округе Муром,13 - в Гусь-Хрустальном районе,9 - в Ковровскомрайоне8 - в Александровскомрайоне8 - в Гороховецкомрайоне7 - в Вязниковскомрайоне7 - в Петушинскомрайоне5 - в Кольчугинскомрайоне4 - в Суздальскомрайоне4 - в Камешковскомрайоне3 - в Собинскомрайоне3 - в Юрьев-Польскомрайоне3 - в Селивановскомрайоне2 - в городе Радужный,2 - в Меленковскомрайоне1 - в СудогодскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 457 случаев заболевания.1902 случая во Владимире,1509 - в Гусь-Хрустальномрайоне1197 - в о. Муром,857 - в Петушинскомрайоне868 - в Ковровскомрайоне784 - в Александровскомрайоне512 - в Вязниковскомрайоне436 - в Собинскомрайоне442 - в Юрьев-Польскомрайоне346 - в Кольчугинскомрайоне260 - в Суздальскомрайоне254 - в Меленковскомрайоне234 - в Селивановскомрайоне222 - в Гороховецкомрайоне196 - в Судогодскомрайоне168 - в Камешковскомрайоне159 - в Киржачскомрайоне111 - в г. Радужном.