8 ноября 2021 года, почти в два часа ночи, в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило...

8 ноября 2021 года, почти в два часа ночи, в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в поселке Нерехта Ковровского района. Загорелся многоквартирный жилой дом на улице Просторной. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в подъезде дома. Сформировано 2 звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара.Пожарные не дали огню распространиться по квартире и ликвидировали горение на площади 9 кв. метров. Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры. Погибших и пострадавших нет. С места пожара эвакуировано 20 человек, из них 2 ребенка. На пожар выезжали от МЧС 2 единицы техники, 8 человек личного состава и от муниципальной пожарной охраны - 1 единица техники, 2 человека, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.