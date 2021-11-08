За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 30 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован один несовершеннолетний.Так, в Киржачском районе 7 ноября в 19:55 на 7 км автодороги «Ельцы-Василёва-Горка» водитель автомобиля «Мазда 3», 1984 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-210540 под управлением 67-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. От удара автомобиль ВАЗ – 210540 отбросило на автомобиль «Форд Мондео», который двигался позади «пятерки». В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото иллюстративное с сайта https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/