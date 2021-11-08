По состоянию на 8 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 8 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88,7 процента из них занято (2054), свободна 261 койка.52957 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 43 человека.Напомним, что 8 ноября в области зафиксирован 321 новый случай заболевания коронавирусом, всего за время пандемии официально заболели 65389 человек.За период наблюдения в области отмечено 2293 летальных случая, в том числе за сутки скончались еще 4 человека.