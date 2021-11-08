На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 ноября лабораторно подтвержден 321 случай...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 ноября лабораторно подтвержден 321 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 3 меньше, чем накануне.62 - во Владимире36 - в Гусь-Хрустальном районе35 - в Муромском районе33 - в Ковровском районе13 - в Суздальском районе16 - в Петушинском районе14 - в Александровском районе12 - в Юрьев-Польском районе17 - в Кольчугинском районе12 - в Вязниковском районе14 - в Киржачском районе11 - в Собинском районе16 - в Гороховецком районе5 — в Радужном6 - в Судогодском районе7 - в Меленковском районе6 - в Селивановском районе6 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 65 389 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).