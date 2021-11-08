На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 ноября лабораторно подтвержден 321 случай...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 ноября лабораторно подтвержден 321 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 3 меньше, чем накануне.
62 - во Владимире
36 - в Гусь-Хрустальном районе
35 - в Муромском районе
33 - в Ковровском районе
13 - в Суздальском районе
16 - в Петушинском районе
14 - в Александровском районе
12 - в Юрьев-Польском районе
17 - в Кольчугинском районе
12 - в Вязниковском районе
14 - в Киржачском районе
11 - в Собинском районе
16 - в Гороховецком районе
5 — в Радужном
6 - в Судогодском районе
7 - в Меленковском районе
6 - в Селивановском районе
6 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 65 389 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).