Губернатор встретился с коллективом владимирской станции скорой помощи.

Врио губернатора Александр Авдеев провёл рабочую встречу с коллективом Владимирской станции скорой медицинской помощи. Учреждение обслуживает почти 370 тысяч человек.На балансе ССМП находится 36 карет «скорой», но не хватает специалистов.«С января 2020 года был трудоустроен 81 медик: 10 врачей, 15 медицинских сестёр, 4 медсестры-анестезистки, 52 фельдшера. В дефиците анестезиологи-реаниматологи и врачи общепрофильной выездной бригады, педиатры», - рассказали в пресс-службе главы региона.Количество вызовов достигает 300 в сутки, высок процент госпитализаций, возникают вопросы с маршрутизацией больных.«Эту неформальную встречу я инициировал, чтобы вместе с вами определить первоочередные шаги. Нам необходимо провести реанимацию системы здравоохранения. Параллельно будем вести плановую работу, в том числе – кадровую», − подчеркнул Александр Авдеев, общаясь с сотрудниками станции.Главный врач больницы Георгий Жуков добавил, что в ближайшее время ряды ССМП пополнят ещё 24 человека. Решается вопрос с привлечением старшекурсников медицинских колледжей.«Планируется, что стажёры будут работать в паре с опытными фельдшерами. Принято решение о доплатах наставникам», - подчеркнул Жуков.При этом на сегодняшний день шесть работников медучреждения находятся на больничном.Коллектив, в свою очередь, попросил у губернатора оборудовать тёплую мойку, решить вопрос со сквозным проездом на улице Александра Матросова, помочь с косметическим ремонтом основного здания и приведением в порядок опорных подстанций в городе, уделить внимание оснащению.