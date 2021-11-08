Губернатор встретился с коллективом владимирской станции скорой помощи.
Врио губернатора Александр Авдеев провёл рабочую встречу с коллективом Владимирской станции скорой медицинской помощи. Учреждение обслуживает почти 370 тысяч человек.
На балансе ССМП находится 36 карет «скорой», но не хватает специалистов.
«С января 2020 года был трудоустроен 81 медик: 10 врачей, 15 медицинских сестёр, 4 медсестры-анестезистки, 52 фельдшера. В дефиците анестезиологи-реаниматологи и врачи общепрофильной выездной бригады, педиатры», - рассказали в пресс-службе главы региона.
Количество вызовов достигает 300 в сутки, высок процент госпитализаций, возникают вопросы с маршрутизацией больных.
«Эту неформальную встречу я инициировал, чтобы вместе с вами определить первоочередные шаги. Нам необходимо провести реанимацию системы здравоохранения. Параллельно будем вести плановую работу, в том числе – кадровую», − подчеркнул Александр Авдеев, общаясь с сотрудниками станции.
Главный врач больницы Георгий Жуков добавил, что в ближайшее время ряды ССМП пополнят ещё 24 человека. Решается вопрос с привлечением старшекурсников медицинских колледжей.
«Планируется, что стажёры будут работать в паре с опытными фельдшерами. Принято решение о доплатах наставникам», - подчеркнул Жуков.
При этом на сегодняшний день шесть работников медучреждения находятся на больничном.
Коллектив, в свою очередь, попросил у губернатора оборудовать тёплую мойку, решить вопрос со сквозным проездом на улице Александра Матросова, помочь с косметическим ремонтом основного здания и приведением в порядок опорных подстанций в городе, уделить внимание оснащению.