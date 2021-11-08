Согласно данным опроса, проведенного после старта Всероссийской переписи, большая часть жителей...

Согласно данным опроса, проведенного после старта Всероссийской переписи, большая часть жителей региона всё же предпочла заполнить переписные листы на сайте "Госуслуги".Согласно исследованию, более половины респондентов (58%) ответили на вопросы переписи либо собираются сделать это в режиме онлайн, так как считают этот способ самым безопасным - не нужно впускать переписчика домой. Каждый шестой респондент рад принять переписчика дома. Семь процентов опрошенных посетили стационарный переписной участок. В опросе приняли участие две с половиной тысячи респондентов.58% "за" онлайн-перепись;16% ждут переписчика дома;7% "за" МФЦ или переписной участок;19% затруднились ответить