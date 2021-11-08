Две школьницы из Владимира покорили Арктику на ледоколе «50 лет Победы» Две воспитанницы...

Две школьницы из Владимира покорили Арктику на ледоколе «50 лет Победы»Две воспитанницы владимирского «Кванториума» Александра Летка и Ирина Шаповал побывали на Северном полюсе. Они победили в конкурсе «Ледокол знаний – 2021. Homo science» от корпорации «Росатом». Из порта Мурманска школьницы, а вместе с ними 90 сверстников, ушли в 10-дневную экспедицию к полярному кругу.Александра Летка занимается промышленной робототехникой, а Ирина Шаповал – аэротехнологиями. Детей поселили в двухместные каюты. Подростков сопровождали кураторы, организаторы, а также съёмочная группа.Дети впервые увидели айсберг, белого медведя, диковинных заполярных птиц, а потом и край Арктики. Путешествие оставило в памяти ребят неизгладимые впечатления.«Первый айсберг запомнился мне не своим размером или уникальной красотой, а именно тем, что он был первым, настоящим увиденным айсбергом. Я даже не могла себе представить, сколько оттенков синего можно увидеть в океане и какой на самом деле лазоревый цвет.Географический Северный полюс встретил туманом и бескрайними ледовыми равнинами. Трудно объяснить, что ощущаешь, когда твоя нога ступает на снег, а под тобой в прямом смысле лежит весь земной шар. Словами это не передать, это надо чувствовать», - вспоминает Александра Лётка на сайте viro33.Интересно, что в 2019 году семиклассник из областной столицы Лев Киндеев уже принимал участие в таком плавании. В следующем году у юных владимирцев будет ещё один шанс покорить Северный полюс.Фото: viro33.