А сейчас - новости Владимирской епархии. Передаю слово Татьяне Даниловой. - В храме Святителя...

А сейчас - новости Владимирской епархии. Передаю слово Татьяне Даниловой.- В храме Святителя Василия Великого во время расчистки стен проявилась уникальная живопись. Реставрацию планируют закончить в следующем году.- В Богородице-Рождественском монастыре почтили память святителя Афанасия (Сахорова). Епископ Ковровский Стефан возглавил Божественную литургию.- Как Православная Церковь переживает пандемию. Эксклюзивное интервью с митрополитом Тихоном.