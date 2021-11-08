А сейчас - новости Владимирской епархии. Передаю слово Татьяне Даниловой.
- В храме Святителя...
А сейчас - новости Владимирской епархии. Передаю слово Татьяне Даниловой.
- В храме Святителя Василия Великого во время расчистки стен проявилась уникальная живопись. Реставрацию планируют закончить в следующем году.
- В Богородице-Рождественском монастыре почтили память святителя Афанасия (Сахорова). Епископ Ковровский Стефан возглавил Божественную литургию.
- Как Православная Церковь переживает пандемию. Эксклюзивное интервью с митрополитом Тихоном.