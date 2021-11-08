Всего взрослого населения за медицинским учреждением числится 25 896 человек.

Городская поликлиника №2 во Владимире первой в регионе достигла показателя 80% привитых от приписного населения. Всего взрослого населения за медицинским учреждением числится 25 896 человек.ГП №2 в областном центре перешагнула порог 80% привитого взрослого населения. На сегодняшний день на счету медорганизации 20 820 привитых владимирцев. Напомним, именно «студенческая поликлиника» первой в регионе открыла выездные пункты вакцинации еще в июне этого года.Сейчас их мобильные пункты расположены в «Торговых рядах», «Мегаторге», на рынке «Восток» и в микрорайоне Коммунар. Главный врач поликлиники Елена Овчинникова уверена, что именно плотная работа с администрацией, предпринимателями и увеличение числа прививочных пунктов и времени их работы позволило получить такой результат.