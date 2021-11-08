С 1 по 5 ноября во Владимире, Суздале и Муроме проходил XV Всероссийский фестиваль юных...

С 1 по 5 ноября во Владимире, Суздале и Муроме проходил XV Всероссийский фестиваль юных фотолюбителей «Юность России за мир и взаимопонимание». В связи с коронавирусными ограничениями состав участников был максимально сокращен. В фотофесте приняли участие представители 12 городов и регионов России.1 ноября состоялась церемония открытия фестиваля, которую оргкомитет совместил с итоговой выставкой заочного Всероссийского фотоконкурса «Национальный акцент». Он проводился с апреля по 15 октября по темам «Традиции и праздники в России», «Мой дом – моя семья» и «Национальный колорит». На конкурс поступило более 2000 работ от участников самой широкой географии – от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского.В результате свыше 230 работ были отобраны для итоговой выставки и вошли в каталог. В их числе – работы наших молодых землячек:- работа «Крещенский вечерок, диплом I степени – автор ВАСИЛЬЕВА Ольга, Объединение «Авторская фотосъемка» МБУДО «Центр дополнительного образования «Исток» г. Суздаль. Руководитель А.А. Волков.- серия «Времена года», диплом III степени – автор ДОЙНОВА Мария, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС, г. Владимир.- работа из серии «Моя семья», сертификат участника выставки – у ДОЛКОВОЙ Дарьи, Творческое объединение «Фотомир» МБУДО «Центр дополнительного образования для детей имени Героя РФ В.В. Селиверстова» г. Вязники. Руководитель Д.В. Алексеев.Защита фотографий и фотопроектов, созданных молодыми участниками фестиваля в рамках блиц-конкурса "Владимир многонациональный", состоялась в День народного единства в Областной библиотеке для детей и молодежи. Гран-При достался хозяевам - 17- летней Анастасии Даниловой за фотоработу "За Родину, за Сталина!". На ней - дуэт двух поклонников бокса, один из которых - владимирский спортсмен-ветеран, а второй - парень из Камеруна.