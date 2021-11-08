В России продолжается проект ПРО НЕЁ. Главная задача проекта - рассказать о женщинах, которые...

В России продолжается проект "ПРО НЕЁ". Главная задача проекта - рассказать о женщинах, которые заботятся об особенных детях. И, несмотря на сложности, уверенно строят своё будущее и будущее своей семьи. О жительнице Владимира Марине Шевелёвой и её сыне расскажет моя коллега Мария Платанюк.Каждое утро Ильи, скоро ему исполнится 3, начинается с каши. Тёплых маминых рук, ласкового голоса. То, что её ребёнок- особенный, Марина Шевелёва поняла не сразу. Беременность и роды протекали нормально. Илья- долгожданный первенец Марины. И после его появления на свет и сейчас молодая женщина не сомневается ни минуты. "Рождение малыша - радость для всех". Её выбор - справиться. И быть счастливой. Вопреки всему.Марина Шевелева, мама Ильи Шевелева:- У родителей в этой ситуации есть два выхода. Первый - это начать себя жалеть, плакать и вообще самоуничижаться и в итоге спрятаться в коробочку, или же принять это как данность и пойти жить с этим и с этим как-то работать. Когда ты выбираешь первый вариант, ты прячешься в коробочку в том числе от своего ребёнка. И от этого никому добра-то не получается.Илья родился в декабре, первое лечение начали в апреле. По словам Марины, диагнозы по мере обследований, множились. От эпилепсии до торсионной дистонии. Лечение мальчика стало делом всей семьи. Встретив поддержку родных, Марина поняла, она и сама должна стать опорой. Для мамы, мужа, сына. За успехи которого готова бороться.- Первый год жизни ребёнка у нас как-то сформировалась картина, мы примерно начали понимать, а что с ребёнком, что можно вылечить, что нельзя, можно ли его реабилитировать, до какой степени, и начали постепенно выстраивать свой жизненный путь, путь своей семьи.- У него поражена часть мозга, одна и она уже не восстановится. И эта часть мозга, которая отвечает за физику.Укладывая Илью, Марина подчёркивает: задача семьи сегодня - максимально адаптировать мальчика к дальнейшей жизни. Илюша не ходит, не говорит. Но, по словам мамы, он необычайно тонко чувствует мир и окружающих. Проверяя на доброту.- Он человек - сканер, он воспринимает прежде всего на слух. И он не знаю как, но он чувствует карму человека.Закончив домашние дела, Марина показывает шкатулку с рукоделием. Марина Шевелёва - одна из самых активных участниц владимирской общественной организации "Дети-ангелы". Как и другие мамы особенных ребят активно решает проблемы сообщества, вносит свой вклад в благотворительные ярмарки и марафоны. Кстати, сама Марина - профессиональный менеджер, давно вышла на работу. Уверена, состояться и профессионально - очень важно для женщины.- Ничего страшного нет, опять же это вопрос открытости, я вышла на работу, я сказала что вот так. Многие люди до сих пор не понимают, как так. У тебя такой ребёнок, а ты работаешь. Друзья мои, это моё личное дело.Далее на маршруте родной для Марины дом. За рулём, на дороге - в ней все те же уверенность и спокойствие. Научилась жить в заданной системе координат, жёстком графике. Передаст Илью в надёжные руки и сразу на работу. История про сильных духом женщин - история и про НЕЁ.- Машина - это наш третий дом. Мы без неё никуда. Очень много ездим. К машине, в принципе, он привык.Любимого внука встречает мама Марины - Любовь Васильевна. С крепко спящим Ильей бабушка подолгу гуляет на свежем воздухе.Любовь Буева, бабушка Ильи Шевелева:- Он боец, он молодец. Старается. Терпеливый мальчишка, но характер имеет. Характер у него боевой.Никогда не опускать руки. Быть ответственной и за ребёнка, и собственную судьбу. Это выбор Марины Шевелёвой, достойный уважения.Мария Платанюк. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"