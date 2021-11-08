Первая часть многосерийного фильма Приключения Электроника вышла на экраны больше 40 лет назад. История Сережи Сыроежкина и Электроника мгновенно покорила всех советских телезрителей, но мало кто знает, как изменилась жизнь актеров теперь

Первая часть многосерийного фильма "Приключения Электроника" вышла на экраны больше 40 лет назад. История Сережи Сыроежкина и Электроника мгновенно покорила всех советских телезрителей, но мало кто знает, как изменилась жизнь актеров теперьВалерия СолуянВалерия Солуян сыграла в "Приключениях Электроника" Зою Кукушкину. Однако роль девочки-ябеды из шестого "Б" класса стала для актрисы первой и последней. К тому же, именно она наложила на ее жизнь сильный отпечаток. В школе Валерия столкнулась с бойкотом: одноклассники невзлюбили девочку из-за экранного образа.Так Солуян начала совсем другую карьеру. Сейчас женщина работает дерматологом и больше не появляется на экранах.Юрий и Владимир ТорсуевыБратья Торсуевы исполнили в "Приключениях Электроника" две главные роли. Юрий сыграл в фильме школьника Сережу Сыроежкина, а Владимир – робота Электроника. Тогда актеры покорили всю страну и сердца тысяч юных девушек, а сейчас, спустя 40 лет после выхода картины, они продолжают развивать свою карьеру. А также занимаются совместным бизнесом.Братья до сих пор появляются на экранах вместе. Несколько лет назад Торсуевы вместе снялись в фильме "Женский детектив".Оксана ФандераОксана Фандера сыграла в фильме небольшую роль девочки Рыжиковой-Чижиковой. Однако именно она помогла девочке определиться с профессией – она решила связать жизнь с кино.В 1990 году артистка вышла замуж за режиссера Филиппа Янковского – позже муж снял ее в нескольких своих фильмах. К тому же, актриса получила роли еще в нескольких картинах и вырастила двоих детей. Наследники звездной пары, Елизавета и Иван, пошли по стопам родителей.Оксана АлексееваРоль блондинистой спортсменки Майи Светловой в "Приключениях Электроника" стала не первой в фильмографии юной актрисы. За год до выхода картины она появилась в фильме "Воспоминание". Однако дальше актерскую карьеру Оксана, покорившая сердца многих телезрителей, не стала.Алексеева отучилась на экономиста-программиста в Одессе, а сейчас живет во Франции вместе с мужем.