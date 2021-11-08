Коммунальные службы Владимира с начала года удалили с фасадов зданий свыше 5 тысяч надписей с...

Коммунальные службы Владимира с начала года удалили с фасадов зданий свыше 5 тысяч надписей с рекламой наркотических веществ.В этом сотрудникам мэрии помогают и волонтёры, которые ведут мониторинг и сообщают о новых незаконных граффити. Данные поступают в управляющие компании, которые обязаны оперативно убрать надпись. Свой вклад могут внести все неравнодушные жители областного центра. При обнаружении рекламы на зданиях можно устранить её самостоятельно или отправить информацию о ней сообщением на портал "Владимир - это мы".