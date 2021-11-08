Владимирцев ожидает усиление ветра и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает МЧС области со ссылкой на гидрометцентр. 9 ноября и в ночь 10-е число в регионе ожидается усиление северного

Владимирцев ожидает усиление ветра и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает МЧС области со ссылкой на гидрометцентр. 9 ноября и в ночь 10-е число в регионе ожидается усиление северного ветра, его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Водителям стоит быть предельно внимательными – на дорогах может быть гололедица. Такая непогода повышают риски возникновения чрезвычайных