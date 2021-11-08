Более трёхсот детей занимаются сейчас на реконструированном стадионе Труд в городе...

Более трёхсот детей занимаются сейчас на реконструированном стадионе "Труд" в городе Юрьев-Польский. Уникальные проектные решения позволяют сохранять лед до восьми месяцев в году. Подробности у Константина Миронова. .Обновление стадиона для Юрьев-Польского стало настоящим событием. Спорткомплекс буквально выстроили заново. На почти полутора тысячах квадратных метров располагаются секции дзюдо, хоккея, футбола, фигурного катания и стрельбы. Самое главное, что для детей все это абсолютно бесплатно.Александр Караулов, тренер по хоккею:- Во первых они сейчас не сидят дома с этими компьютерами, они здесь находятся, катаются. Не только когда секция, а когда каток, они приходят катаются, интересно же, идет общение, людей много. Ну и с девчонками общаются, как говорится - все идет по кругу, все нормально. И для здоровья самое главное.Секция Дзюдо была при стадионе и раньше. Но теперь спортсмены занимаются в комфортных условиях. Для детей оборудованы новые раздевалки и уютный зал.Ольга Фролова, тренер по Дзюдо:- У нас появились шикарные раздевалки. У нас появился вот такой зал. Пусть он не большой, но он наш, уютный и нам здесь здорово заниматься. Вообще у меня примерно 60-70 человек это три полноценных группы. Занятия ведутся ежедневно, кроме воскресенья. Единственное, что из-за пандемии мы немного пореже выезжаем на соревнования.Особой гордостью нового Дворца спорта стал тир. Здесь самое современное оборудование, позволяющее воспитывать спортсменов для выступления на международных соревнованиях.Дмитрий Кудряшов, заместитель директора Центра муниципальных услуг (г. Юрьев-Польский):- Уникальность этого объекта в том, что в этом тире могут стрелять как из оружия малокалиберного, так и из пневматического. Оба этих упражнения являются Олимпийскими и можно готовить спортсменов самой высокой квалификации.Благодаря навесу над ледовой площадкой и холодильному оборудованию, кататься на коньках здесь можно восемь месяцев в году. Стоимость реконструкции стадиона "Труд" составила около ста шестидесяти миллионов рублей. Для горожан и гостей города новый спорткомплекс стал центром активного времяпрепровождения.Анатолий Трофимов, глава администрации Юрьев-Польского района:- Все эти группы в полном объеме функционируют. Наполнение практически стопроцентное, спрос на все виды, которые мы здесь представляем есть постоянный. Ну и свободный прокат, я имею в виде свободный прокат на катке привлекает не только спортсменов, но и молодежь, но и не только молодежь, практически все возвращенные группы здесь присутствуют, для обычного досуга и отдыха.На стадионе установлено оборудование для маломобильных групп граждан, а футбольное поле с натуральным покрытием оснащено мачтами освещения. Лёд на площадке в этом году обещают подготовить уже к 20 ноября.Константин Миронов. Илья Хлудов. "Вести-Владимир"