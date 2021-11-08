Прокуратурой Петушинского района проведена проверка, по результатам которой выявлен факт...

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка, по результатам которой выявлен факт противоправной деятельности начальницы одного из отделений почтовой связи.Установлено, что женщина, используя служебное положение, в силу которого у нее имелся доступ к наличности, изъяла из кассы деньги в общей сумме более 82 тыс. рублей, подлежащие выплате жительнице Петушков в качестве страховой пенсии по потере кормильца и единовременной социальной выплаты на несовершеннолетнего ребенка.Чтобы скрыть свои действия, злоумышленница в рабочей компьютерной программе списала средства как выданные.По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении с использованием служебного положения. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.