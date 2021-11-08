Юрист Михаил Паюшин раскрыл тонкости вопроса о наследстве жилья, у бывшего хозяина которого были непогашенные задолженности.

Юрист Михаил Паюшин раскрыл тонкости вопроса о наследстве жилья, у бывшего хозяина которого были непогашенные задолженности.По закону, оставшиеся долги по ипотеке и коммуналке должен выплатить наследник. Однако при этом его могут освободить от частидолга, Эксперт порекомендовал, прежде чем вступать в наследство, найти как можно больше данных о долгах покойного. Сделать это можно сделать в службе судебных приставов или базу банкротных дел, либо через нотариуса.Вместе с тем наследники отвечают по долгам лишь в рамках стоимости перешедшего к ним имущества. Так, если сумма задолженностейпревышает стоимость квартиры, то превышающая часть не считается.Если недвижимость приобретена в ипотеку, и была сделана страховка, то долг по кредиту будет выплачиватьстраховая компания. Но наследники обязаны втечение десяти дней известить страховщиков для признания смерти заемщикастраховым случаем, иначе платить придется самим.Если же страховка не была оформлена, то наследник может либо вступить в права наследства, либо отказаться отнего, либо вступить в права, переоформить квартиру и кредит на себя, а затемее продать с выгодой для себя.Также юрист рассказал, что долги по жилищно-коммунальным платежам тоже лежат на наследнике. При этом сумму можно уменьшить, если сразу после смерти близкого сообщать в управляющую компанию о том, что вквартире никто не будет жить. Напомним, ранее эксперты в сфере строительства снижения цен на жилье в России.