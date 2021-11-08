Угрожая и запугивая 20-летнего гражданина, злоумышленники отобрали у него наушники и мобильный телефон, после чего скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжих мужчин по подозрению в хищении имущества путем грабежа», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что около одного из торговых центров в районе Солнцево г. Москвы злоумышленники, представившись сотрудниками охраны магазина, остановили 20-летнего молодого человека. Они сказали ему, что якобы видели, как тот что-то вынес из торговой точки. Угрожая и запугивая потерпевшего, злоумышленники отобрали у него наушники и мобильный телефон, после чего скрылись. Молодой человек незамедлительно обратился в полицию.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и в Боровском проезде задержали одного из подозреваемых, а через некоторое время и второго. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте 20 и 24 лет. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу.Следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93