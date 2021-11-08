Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе прививочной кампании в Москве. Градоначальник выразил надежду на сохранение динамики вакцинации.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе прививочной кампании в Москве. Градоначальник выразил надежду на сохранение динамики вакцинации.Почти пять миллионов человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Они сделали прививку первым и вторым компонентом.По словам Сергея Собянина, динамика вакцинации неплохая, и важно, чтобы она сохранялась. "Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень заболеваемости очень высокий", – сказал мэр Москвы в интервью телеканалу "Россия 1".Сделать прививку от ковида можно на базе 100 городских поликлиник. Пункты вакцинации также открыты в торговых центрах и других популярных общественных местах. В центре Москвы привиться можно в ГУМе и Гостином дворе.Кроме того, в 70 пунктах можно пройти экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Они находятся в торговых центрах, на крупных транспортно-пересадочных узлах. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.Список точек бесплатного тестирования доступен на портале . Дети допускаются к процедуре исключительно в присутствии родителей.Напомним, что сделавшие прививку от коронавируса москвичи могут стать обладателями новой квартиры в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!". Розыгрыш проходит каждую среду до 24 ноября.Розыгрыш позволяет ускорить процесс вакцинации, отмечал Сергей Собянин. По словам мэра, такая практика показала хорошие результаты.