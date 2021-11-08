Лауреатов наградили в Дмитрове Московской области. Анна представляла проект детского школьного...

Лауреатов наградили в Дмитрове Московской области. Анна представляла проект детского школьного объединения "Русичи". Вместе они разработали маршруты по Коврову с QR-кодами и создали квестбук в мобильном приложении. Подробности у Анастасии Сахаровой.- Культурный человек - это какой?- Добрый, доброжелательный.- Когда помогает человеку.Старшеклассники в роли наставников, а малыши на них равняются. Уже с 6 класса ребята проводят занятия по краеведению в начальной школе.Такой формат в ковровской школе № 17 - идея учителя истории Анны Тюковой.Анна Тюкова, учитель школы №17 г.Коврова:- Им это интересно.. Не когда учитель стоит рассказывает. А такие же, как они, братья по разуму, только чуть постарше. И это межвозрастное сотрудничество как раз позволяет вызвать эмоции.Вызвать интерес с помощью стандартных школьных учебников уже не получится, уверены старшеклассники. Нужны новые подходы. Вместе с Анной Тюковой ребята подготовили серию квестбуков . В переводе: книг с заданиями. Их создали в мобильном приложении.Даниил Линьков, ученик 11 класса:- Сейчас есть такая проблема, что никто не хочет учиться: скучно. Дети на уроках ничем не занимаются. Именно поэтому мы решили придумать что-то кардинально новое.Енот-Маскот или "талисман" - любимый учениками персонаж. Выбран неслучайно. Енот - одно из обучаемых животных - наравне с кошками и собаками. Узнаваемый герой популярных роликов на ютьюбе. А в "задачнике" он водит по знаковым местам Коврова. Еще один квестбук посвящен паркам и скверам города оружейников. Его подготовила Ангелина Колпакова.Ангелина Колпакова, ученица 11 класса:- Надо найти скамейку примирения, зарисовать себя на этой скамейке. И закрепить замочек счастья, чтобы обязательно вернуться в это прекрасное место.Показать актерские эмоции, собрать театр в пословицах, разгадать загадки. Проект Александры Кисариной - о Коврове театральном. С ним она победила на всероссийской конференции "Национальное достояние России".Александра Кисарина, ученица 11 класса:- Он имеет яркое красочное оформление, что привлекает школьников. Это игровые задания, которые интересно школьникам выполнять. Они не похожи на заумные вопросы, на школьные тесты.Задача таких занятий - познакомить малышей с историей родного микрорайона. Часто дети, да и взрослые, совсем не знают родных мест.Екатерина Калёнова, ученица 11 класса:- Прививаем любовь уже в маленьком возрасте.. К родному городу.. К краеведению.А уже самим старшеклассникам любовь к краеведению привила Анна Тюкова. У учителя особый подход к классной и внеклассной работе.Милана Курганова, ученица 11 класса:- На самом деле Анна Васильевна объясняет не как другие учителя.. Рассказывает она очень интересно, её интересно слушать на каждом уроке.Анна уверена: школьные проекты - лишь маленькие зерна, которые в будущем могут прорасти в крупные исследовательские проект. Но учитель должен подать пример.Анна Тюкова, учитель школы №17 г.Коврова:- Как заманить ребят участвовать в конкурсе, а самой при этом не участвовать? Как им сказать, я тебя понимаю, а сама ни разу на конкурсе не была..? В день рождения, который летом..Куча смс-ок и поздравлений. Кто? Дети! Представляете, за 25 лет их сколько. И я понимаю, что жизнь, она не зря прожита.. Вот это здорово! Это такой драйв.Кандидат исторических наук, победитель региональных и всероссийских конкурсов Анна Тюкова отдала школе четверть века. По ее словам, не сомневалась ни дня, что выбрала ту самую профессию.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. "Вести-Владимир"