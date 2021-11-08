Злоумышленник, находясь в магазине, положил продукты в рюкзак и направился к выходу, намереваясь выйти, не оплачивая товар...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району задержали подозреваемого в разбойном нападении.Установлено, что злоумышленник, находясь в магазине на улице Академика Челомея, положил продукты в рюкзак и направился к выходу, намереваясь выйти, не оплачивая товар. Однако его догнал сотрудник магазина и попросил произвести оплату. В ответ на это злоумышленник достал нож и, угрожая, скрылся в неизвестном направлении.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний москвич. При задержании сотрудниками полиции изъят складной нож.Следствием ОМВД России по Обручевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56