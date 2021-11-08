Областная прокуратура проводит проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи...

Областная прокуратура проводит проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженице в областном перинатальном центре. В соцсетях появился пост, в котором утверждается, что врачи забыли иголку в теле девятнадцатилетней жительницы Владимира.Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ:- Исследуются все обстоятельства произошедшего. Опрашивается медперсонал учреждения. Сама роженица. Также запрошены все необходимые медицинские документы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты данной проверки находятся на контроле прокурора Владимирской области.По словам самой роженицы, она почувствовала себя плохо после родов - началось воспаление. И после повторного хирургического вмешательства, врачи, якобы, обнаружили иголку. В медучреждении началась служебная проверка. Её результаты будут известны уже на этой неделе. Но по словам главврача областного перинатального центра Надежды Тумановой, оставить иголку было невозможно - роды прошли естественным путём. Сама молодая мама от комментариев отказалась. В течение двух месяцев она будет находиться под наблюдением и контролем врачей . Ей будет оказана, в том числе, и психологическая помощь. Состояние девушки и ребёнка оценивается как хорошее.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Сейчас ведь мы шьём синтетическим саморассасывающимся материалом, где нитка плотно скреплена с иголкой. То есть это, конечно, нереально в промежности где-то оставить иголку и таких случаев у нас ещё пока не было. Да, есть сведения по другим учреждениями, по другим областям, и есть судебные решения, когда внутри, допустим, после какой-то операции забывали пелёнку, ножницы, салфетку, ту же иголку. Но это при проведении полостных операций.