Жуткое убийство на детском празднике. Региональный Следком обвиняет 23-летнего жителя Московской области в особо тяжком преступлении. На одной из улиц в Собинке рано утром 21 октября местные

Жуткое убийство на детском празднике. Региональный Следком обвиняет 23-летнего жителя Московской области в особо тяжком преступлении. На одной из улиц в Собинке рано утром 21 октября местные жители обнаружили тело мужчины с признаками криминальной смерти. По горячим следам правоохранители задержали молодого человека из Подмосковья, который отрицал свою вину. Впрочем, на допросе под тяжестью собранных доказательств