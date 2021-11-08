В День народного единства врио губернатора Александр Авдеев, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев, сенатор Ольга Хохлова и другие почетные гости возложили цветы к месту

В День народного единства врио губернатора Александр Авдеев, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев, сенатор Ольга Хохлова и другие почетные гости возложили цветы к месту захоронения князя Дмитрия Пожарского. День народного единства – это один из самых молодых государственных праздников, который связан с окончанием Смутного времени и символизирует сплоченность народа и его способность объединяться в трудные