Ранее он занимал аналогичный пост в Гусь-Хрустальном районе.

Степана Володина назначили прокурором Коврова. Ранее старший советник юстиции занимал аналогичный пост в Гусь-Хрустальном районе.Он родился в селе Крутоберегово Усть-Камчатского района Камчатской области в 1982 году. Окончил Саратовскую государственную академию права. С апреля 2014 года пришел работать в органы прокуратуры Владимирской области. Являлся помощником прокурора Судогодского района, старшим следователем той же прокуратуры, заместителем прокурора Владимира.Володин выступал гособвинителем на первом процессе