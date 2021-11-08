Арбитраж потребовал от чиновников выполнить требования федерального агентства.

Суд обязал мэрию Владимира принять на баланс 24 квартиры и две комнаты, расположенные в бывших или действующих общежитиях. Первоначально горадминистрация отказалась обслуживать помещения, но Росимущество добилось положительного для себя решения.При этом квадратные метры находились в пользовании местных жителей. Власти, сославшись на это, отказались оформлять их как муниципальное имущество. Однако, в связи с тем, что жилые помещения предназначены для расселения нуждающихся, а также должны использоваться в качестве маневренного фонда, Арбитраж потребовал от чиновников выполнить требования федерального агентства.«Отсутствие денег в бюджете не может являться основанием для отказа, ведь местные власти должны формировать и исполнять его так, чтобы обеспечивать решение всех вопросов», - пришли к выводу владимирские судьи.Речь идёт о следующих адресах:- Почаевская-2 (квартиры 2, 12, 28, 59, 60, 75, 83, 92, 99, 105);- Почаевская-2 «А» (2, 3, 4, 5-а, 9, 87) ;- Почаевская-2 «Б» (квартиры 7, 20, 26, 32, 45, 49, 55, 58) ;- Краснознамённая-8 (комната 30),- Северная-18 «А» (13).