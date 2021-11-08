Суд обязал мэрию Владимира принять на баланс 24 квартиры и 2 комнаты в общежитиях. Росимущество...

Суд обязал мэрию Владимира принять на баланс 24 квартиры и 2 комнаты в общежитиях.Росимущество подало иск в суд на администрацию города Владимира, так как она отказалась принять в муниципальную собственность жилье в домах №2, 2а, 2б по улице Почаевской, №8 по улице Краснознаменной, №18а по улице Северной.Позиция мэрии основывалась на том, что данные жилые помещения уже предоставлены гражданам для проживания, использовать их для исполнения функций местного самоуправления не представляется возможным.Арбитражный суд Владимирской области, состоявшийся 3 ноября 2021 года, признал недействительным этот отказ и обязал администрацию принять жилье в муниципальную собственность, так как жилые помещения предназначены для решения вопросов местного значения – для расселения нуждающихся и малоимущих и в качестве маневренного фонда. Отсутствие в бюджете финансовых средств на принятие жилья в собственность, содержание и ремонт не может являться самостоятельным основанием для отказа.Иск был удовлетворен в пользу Росимущества.