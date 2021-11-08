Максимальный срок наказания по вменяемой статье - 5 лет колонии.

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Система» Сергея Русакова передано в Октябрьский районный суд. Компания до сих пор не ввела в эксплуатацию новостройку в Коммунаре, у которой нашлисьЭкс-руководителю инкриминируют причинение крупного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Ранее фирму признали банкротом. 2 ноября материалы были переданы судье. Максимальный срок наказания по вменяемой статье - 5 лет колонии.С высокой степенью вероятности, обманутые дольщики не получат ключи от квартир до конца 2021 года. При том, что многоквартирный дом должны были ввести в эксплуатацию три года назад.Сейчас проект объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, разработанный НПФ «Тектоника», вернули на доработку. А значит – так и не узаконили. Сколько времени понадобится проектировщикам на устранение недостатков - неизвестно. Интересно, что в феврале текущего года властиНапомним, что вошёл в реестр проблемных объектов Минстроя РФ. Собственниками являются более 90 обманутых дольщиков, которые заключили с ООО «Система» договоры на 332 млн рублей. Ввести строение в эксплуатацию не могут из-за двух «лишних» этажей, которые возвёл застройщик вопреки утверждённой ПСД.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации и информировать читателей об изменениях. Следите за нашими