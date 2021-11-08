Управлением Росреестра по Владимирской области продолжается планомерная работа по реализации мероприятий «дорожной карты» по проекту «Наполнение Единого государственного реестра ..

Управлением Росреестра по Владимирской области продолжается планомерная работа по реализации мероприятий «дорожной карты» по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости» - (далее «дорожная карта»).«Дорожная карта» предполагает реализацию плана мероприятий по актуализации и верификации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), в том числе внесение в ЕГРН отсутствующих сведений в отношении границ земельных участков, внесение недостающих сведений для определения кадастровой стоимости, анализ и сравнение данных о землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий, выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и пр.Руководитель Управления Алексей Сарыгин отмечает: «Выполнение комплекса мероприятий по наполнению ЕГРН недостающими сведениями позволит подготовить основу для создания новых цифровых сервисов, а также повысить качество оказания услуг гражданам».В рамках проведенной работы по данным на 1 октября 2021 года в ЕГРН внесено 78% сведений о территориальных зонах, установленных правилами землепользования и застройки на территории Владимирской области, что позволит обеспечить приведение документов градостроительного зонирования в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.Председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Владимирской области, генеральный директор ООО «Бюро технической инвентаризации» по Владимирской области Илья Евгеньевич Сурков отметил: «Работа по наполнению ЕГРН актуальными сведениями повышает качество материалов, подготовленных кадастровыми инженерами».