С информацией о графике работы можно ознакомиться в разделе «Контакты» на официальном сайте службы.

С 1 января налогоплательщиков шести районов Владимирской области будут обслуживать в других городах. Как сообщили в УФНС региона, причина - повышение качества оказания услуг.Порядок организации работы изменился следующим образом:С информацией о графике работы можно ознакомиться в разделе «Контакты» на официальном службы.«Большинство услуг можно получить в электронном виде. В «личном кабинете» можно уплатить налоги, уточнить информацию, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета, направить заявление на льготу», - подчеркнули в инспекции.По всем вопросам действует «горячая линия» единого контакт-центра ФНС России: 8-(800) 222-22-22.