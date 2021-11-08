Начальник Главного Управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов почтил память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей...

На Петровке, 38 прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню сотрудника органов внутренних дел.Начальник Главного Управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов почтил память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, панихидой в Храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами. В мероприятии также приняли участие заместители начальника столичной полиции и председатель Совета ветеранов полиции Василий Купцов.«Сегодня мы вспоминаем своих товарищей, которые погибли при исполнении служебного долга. За весь исторический период существования охраны правопорядка на территории города Москвы, погибло 389 сотрудников Московской полиции, которые потеряли самое главное - свою жизнь, выполняя свой служебный долг. Мы чтим их память и продолжаем нести славное имя Московской полиции,» - отметил Олег Баранов.В память о тех, кто отдал жизнь в борьбе с преступностью при выполнении служебного долга, прошла церемония возложения цветов к бюсту Ф.Э. Дзержинского в сопровождении оркестра столичной полиции.Церемония возложения прошла и у Мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве