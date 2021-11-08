Жители деревень Гусь-Хрустального района жалуются, что рядом с их домами гуляют огромные зубры....

Жители деревень Гусь-Хрустального района жалуются, что рядом с их домами гуляют огромные зубры. Например, в деревне Труфаново люди боятся выйти из дома, опасаясь крупных животных. В соцсетях пользователи пишут, что зубр помял дверь проезжающего мимо автомобиля УАЗ, видимо, восприняв его как угрозу.Зубры — краснокнижные животные. Их разводят в находящемся на территории Гусь-Хрустального района парка «Мещерский». Напомним, летом 6 зубров были выпущены из вольеров «на вольные хлеба». Охраной и подкормкой этого стада должна была заниматься специальная бригада государственных инспекторов, а их передвижения отслеживать с помощью беспилотника.Фото: скрин с видео ВК "Подслушано в Гусе"