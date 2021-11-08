Генеральному директору компании-поставщика внесено представление.

Ковровская прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроекта «Образование». Приобретённое для «Точки роста» оборудование Центр так и не получил.В июне по результатам электронного аукциона между учебным заведением Ковровского района и одной из компаний заключён контракт на поставку оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для работы Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста».По условиям контракта поставщик должен был привезти товар в течение 60 дней, то есть в августе. Однако к 12 октября школа оргтехнику так и не получила.Генеральному директору «ОООшки» внесено представление.Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.