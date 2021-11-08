Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры. Погибших и пострадавших нет.

В 01-52 8 ноября в посёлке Нерехта Ковровского района на улице Просторной загорелся многоквартирный дом №3.На момент прибытия подразделений МЧС в подъезде наблюдалось задымление. Спасатели сформировали два звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Они не дали огню распространиться и ликвидировали горение на площади 9 квадратных метров. Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры.Погибших и пострадавших нет. С места возгорания эвакуировано 20 человек, двое из которых - дети. На происшествие выезжали 2 единицы техники, а также 8 человек личного состава. Помогали им двое сотрудников местной пожарной охраны.Дознаватели ведомства выясняют причину случившегося.