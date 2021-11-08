Легендарный поход Вещего Олега. В музейном центре Палаты в рамах Всероссийской ночи искусств и...

"Легендарный поход Вещего Олега". В музейном центре " Палаты" в рамах Всероссийской ночи искусств и международного форума "Золотой Витязь" представили проект, посвященный подвигу древнерусского князя.Кантата «Песнь о Вещем Олеге», написанная композитором Римским-Корсаковым по мотивам произведения Пушкина, прозвучала в исполнении Праздничного хора Данилова монастыря и Владимирского русского оркестра. Рассказчик - народный артист России Сергей Шакуров. Также во владимирских палатах состоялась выставка одной картины "Легендарный поход вещего Олега" художника Ильи Лысенкова, выпускника российской академии живописи Ильи Глазунова. Он работал над картиной три года.Илья Лысенков, художник:- И русские города Олег брал не просто как западные завоеватели: насилием, грабежом..Русские города присоединялись к Олегу.. Он говорил : я такой-то, такой-то. Вот у меня молодой князь Игорь на руках. И русские города присоединялись без единой стрелы.