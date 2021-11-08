За месяц загсы выдали 2889 свидетельств.

Во Владимирской области в октябре зарегистрировано 2 889 смертей, что на 581 больше, чем в сентябре. По сравнению со средними значениями за пять лет цифра оказалась выше почти на 1000.Как сообщает департамент юстиции Владимирской области, превышение над допандемийным 2019 годом составляет 1 048 смертей. Общее превышение средних значений - 973.При этом в октябре от ковида в регионе скончались 270 пациентов. Получается, что официальная статистика не закрывает 703 летальных исхода.Информация по выданным в 2021 году свидетельствам о смерти стала рекордной. Ранее максимальная цифра, которую фиксировали ЗАГСы, составляла 2668 и датировалась июлем месяцем.Добавим, что в 2021 году смертность . Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,7 раза. Коэффициент детской смертности вырос на 10,3% и составил 6,4 умершего на 1000 родившихся.