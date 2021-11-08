По постановлению местного прокурора возбуждено уголовное дело по статье «присвоение».

В Петушинском районе начальница почты украла из кассы 82 тысячи рублей. По постановлению местного прокурора возбуждено уголовное дело по статье «присвоение».«Женщина, используя служебное положение, взяла указанную сумму, подлежащую выплате жительнице районного центра в качестве пенсии по потере кормильца и единовременного пособия на ребёнка», - поделились подробностями дела в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Попытавшись скрыть преступление, предприимчивая дама зашла в ЕАС под своим логином и паролем. В программе она указала, что деньги выданы получателю.Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.