Вину в совершении преступлений она не признала. Женщина находится под домашним арестом.

В Петушках перед судом предстанет заведующая детским садом, обвиняемая во взятке. В обмен на заключение контрактов на поставку продуктов она получила вознаграждение в 275 тысяч рублей.По версии следствия, с августа 2017 года по июль 2018 года индивидуальный предприниматель передал ей за «услугу» 75 тысяч рублей. С сентября 2018 года по апрель 2020 года другой коммерсант отдал женщине более 200 тысяч рублей.Вину в совершении преступлений она не признала. Сейчас руководитель учреждения находится под домашним арестом.«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело по статье «получение взяток в значительном и крупном размерах» с утверждённым обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения», - уточнили во владимирском областном Следкоме.